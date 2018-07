Mujica faz piada sobre tratamento de Chávez em Cuba

Mujica, que tem 76 anos, afirmou que Chávez "está bem" e que retornará em 5 de julho para Caracas, onde participará das celebrações do bicentenário do país. "Chávez é muito temperamental. Eles o operaram e ele precisa de alguns dias de recuperação. Fidel praticamente o sequestrou, não o deixou ir, porque desconfiou que na Venezuela ele não daria importância aos tratamentos", disse o presidente uruguaio, segundo jornais locais. Mujica não esclareceu se conversou com autoridades da Venezuela e de Cuba. As informações são da Associated Press.