Mujica não quer monopólio de Clarín, Globo ou Slim sobre mídia do Uruguai O presidente do Uruguai, José Mujica, disse nesta terça-feira que quer manter a mídia local longe de grupos estrangeiros, como o argentino Clarín, o brasileiro Globo ou o empresário mexicano Carlos Slim, que possam levar a práticas monopolistas, no momento em que o país debate um projeto de lei de comunicações.