Mujica promulga lei que libera maconha no Uruguai

O presidente do Uruguai, José Mujica, promulgou a lei que institui e regula o mercado de maconha no país. Aprovada pelo Parlamento uruguaio no último dia 10, a lei foi assinada ontem à noite por Mujica, disse hoje à Associated Press o chefe de gabinete de Mujica, Diego Canepa.

A lei transforma o Uruguai no primeiro país do mundo a manter um mercado legal da erva que regulamenta e controla desde o cultivo até sua venda ao público, a ser realizada por uma rede de farmácias ainda a ser instituída. Cada pessoa pode comprar até 40 gramas de maconha por mês. A lei também autoriza cada família interessada a plantar e colher até 480 gramas de maconha por ano.

Ainda é preciso definir alguns detalhes práticos do mercado de maconha no Uruguai. A expectativa é de que ele comece a funcionar já no primeiro semestre de 2014.

Com a promulgação, porém, cidadãos uruguaios que quiserem plantar Cannabis já podem iniciar o cultivo dentro dos limites legais. Fonte: Associated Press.