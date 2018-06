Mulher admite ter matado seis bebês, diz polícia

De acordo com um comunicado da polícia, Megan Huntsman disse que, entre 1996 e 2006, ela deu à luz a, pelo menos, sete bebês em sua casa e que todos, mas um deles, nasceram vivos.

Ela disse que os matou imediatamente depois que eles nasceram e colocou seus corpos em caixas. De acordo com o documento, cada bebê estava enrolado em uma toalha ou uma camisa e colocado em um saco plástico.

Huntsman está sendo mantida sob custódia a uma fiança em US$ 6 milhões, isto é, US$ 1 milhão para cada bebê que ela é acusada de matar. Fonte: Associated Press.