Mulher-bomba mata doi e fere vários na Turquia

Várias pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido no momento em que o leste turco se mobiliza para resgatar vítimas de um violento terremoto e dois dias após o fim de uma ação militar contra separatistas curdos.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) luta há décadas contra o governo central por um território independente para os curdos. O grupo, porém, não emitiu comunicado sobre o atentado deste sábado.

Mais cedo, o ministro do Interior, Idris Naim Sahin, disse que 10 pessoas haviam se feridos, segundo a agência Anatólia. Ele afirmou que a sede do AKP não era o alvo específico da ação. O AKP é o partido do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. A sigla tem orientação muçulmana, mas afirma respeitar o Estado laico.

O último ataque do tipo no país ocorreu em novembro de 2010 em Istambul, onde um suicida se explodiu, ferindo 32 pessoas.

O ataque em Bingol ocorre dois dias após militares turcos lançarem uma operação de uma semana por terra e ar contra o PKK no sudeste turco e ao longo da fronteira com o Iraque. A operação ocorreu após uma série de ataques do PKK contra forças do governo. O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia e por boa parte da comunidade internacional. O grupo pegou em armas pela independência do sudeste turco em 1984, gerando um conflito que deixou cerca de 45 mil mortos. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)