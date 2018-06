Mulher condenada no México chega a Paris Florence Cassez, microempresária francesa presa no México por sete anos, chegou ontem a Paris, um dia depois de a Corte Suprema do país latino-americano anular sua sentença, alegando que houve violações flagrantes de direitos fundamentais na época de sua prisão. Condenada a pena de 60 anos de reclusão por participação em sequestros organizados pela quadrilha Los Zodíacos, em 2005, Florence teria sido vítima de inúmeras falhas de procedimentos da Justiça e fraudes na investigação da polícia mexicana.