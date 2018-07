Mulher contaminada pela bactéria E.coli morre na Suécia

A mulher deu entrada no Soedra Aelvborg Hospital, em Boraas, sudoeste da Suécia, no domingo, e faleceu hoje. Um homem de cerca de 70 anos também estava sendo medicado no mesmo hospital, mas seus sintomas eram leves.

O Instituto Sueco para Controle de Doenças Transmissíveis disse hoje que o número de casos no país aumentou para 39, 15 deles são de pessoas que contraíram a síndrome hemolítica urêmica (HUS, na sigla em inglês), que causa diarreia hemorrágica e danos sérios ao fígado o que, em alguns casos, leva à morte.

Na Espanha, um homem de 40 anos que voltou recentemente de uma viagem à Alemanha foi internado na unidade de tratamento intensivo do hospital Donostia, em San Sebastian, no norte do país. Exames estão sendo realizados para determinar se o paciente contraiu a bactéria. Se conformada a infecção, será o primeiro caso da Espanha.

Na Alemanha, 14 pessoas morreram contaminadas pela bactéria até ontem. As informações são da Dow Jones.