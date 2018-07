Mulher de americano preso em Cuba teme que marido não sobreviva

HAVANA - A esposa do norte-americano Alan Gross disse nesta terça-feira, 11, que voltou de uma viagem a Cuba, onde visitou seu marido em uma prisão, e teme que ele não sobreviva à sentença. Gross, de 63 anos, foi detido em dezembro de 2009 quando trabalhava como subcontratado do governo dos Estados Unidos, em um programa que supostamente tem como objetivo fomentar a democracia em Cuba.

"Me senti desolada com a aparência dele", disse Judy Gross, em comunicado distribuído hoje e no qual esclarece que esteve em Cuba durante quatro dias. O governo cubano afirma que o caso de Gross foi mais uma tentativa de Washington de se meter nos assuntos de Cuba e pressionar por mudanças políticas.

Gross entrou várias vezes em Cuba com visto de turista e levando equipamento de telecomunicações que é de uso restrito no país caribenho. Detido, o norte-americano foi condenado a 15 anos de prisão. Gross negou as acusações de espionagem e disse que apenas tentava facilitar o acesso à internet para a comunidade judaica em Cuba.

Judy Gross pediu ao presidente Cuba, Raúl Castro, que liberte seu marido. Segundo ela, ele sofre de artrite degenerativa e perdeu 47 quilos em uma prisão cubana.

