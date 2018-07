Mulher de Bo Xilai teria envenenado britânico O empresário britânico Neil Heywood - cuja morte desencadeou a crise que destituiu Bo Xilai do cargo de chefe da megacidade de Chongqing - teria sido envenenado por ameaçar revelar um plano da mulher do político, Gu Kailai, de transferir dinheiro para o exterior. A informação é de duas fontes em contato com a investigação, diz a agência Reuters. Heywood, morto em dezembro, teria enfurecido a chinesa quando pediu uma porcentagem maior para realizar a transferência. Gu Kailai está detida.