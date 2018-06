Mulher de Donald Trump Jr. pede divórcio em Nova York

WASHINGTON - Vanessa Trump e Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente americano, anunciaram seu divórcio nesta quinta-feira.

"Depois de 12 anos de casamento, decidimos seguir diferentes caminhos", informou o casal em um comunicado conjunto divulgado pela Organização Trump, em resposta a um pedido de confirmação sobre seu divórcio.

"Sempre temos um respeito tremendo por cada um e nossas famílias. Temos cinco lindos filhos juntos e eles continuam sendo nossa absoluta prioridade", acrescentaram.

O comunicado foi disponibilizado pela Organização Trump, o império empresarial do presidente, que seu filho ajuda a administrar. Não havia maiores detalhes disponíveis de imediato sobre o processo de divórcio amistoso apresentado por Vanessa Trump em uma corte estadual de Nova York.

O casal, que pediu privacidade, se casou em novembro de 2005, dois anos depois de serem apresentados pelo magnata imobiliário Donald Trump em um desfile de moda.

Vanessa Haydon Trump, de 40 anos, apresentou uma ação civil contra seu marido na Suprema Corte de Manhattan, constatou a AFP, mas o documento está bloqueado ao público. Apenas aparecem os nomes das partes e o ano, 2018.

Segundo o site TMZ, Vanessa Trump detesta política e não suportava mais as ausências do marido, que passa grande parte do ano viajando.

Nos últimos meses Trump Jr., de 40 anos, foi implicado em uma investigação sobre um possível conluio entre a campanha presidencial de seu pai e a Rússia na eleição de 2016. O presidente nega o conluio. O site da Organização Trump descreve Trump Jr. como um vice-presidente executivo, tal como seu irmão Eric Trump./ AFP e REUTERS