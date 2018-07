Mulher de ex-chefe de Chongqing é detida O Partido Comunista da China suspendeu Bo Xilai - ex-chefe da megacidade de Chongqing - do Politburo e do Comitê Central da legenda e afirmou que a mulher dele, Gu Kailai, foi detida em meio à investigação sobre a morte do britânico Neil Heywood, encontrado sem vida em um quarto de hotel em novembro. O envolvimento da mulher de Bo na morte - inicialmente atribuída ao consumo excessivo de álcool - tinha sido denunciada pelo chefe de polícia da região. Londres elogiou Pequim por investigar o caso.