Mulher de ex-prefeito de Iguala é acusada de relação com cartéis

CIDADE DO MÉXICO - A mulher do ex-prefeito do município mexicano de Iguala, José Luis Abarca, acusado da morte de seis pessoas e do desaparecimento de 43 estudantes há mais de três meses no Estado de Guerrero, é acusada de ter relação com dois cartéis mexicanos. María de los Ángeles Pineda foi presa segunda-feira.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que um juiz federal do Estado de Tamaulipas ditou a ordem de prisão contra Pineda por crime organizado e lavagem de dinheiro, mas não diretamente pelos desaparecimentos dos estudantes. A acusação é relacionada aos cartéis dos Irmãos Beltrán Leyva e Guerreros Unidos.

A força policial de Abarca entregou os estudantes normalistas a um cartel de drogas, supostamente o Guerreros Unidos, que teria matado os jovens.

A PGR divulgou ainda imagens de Pineda rodeada pela equipe da Agência de Investigações durante a tranferência para uma prisão de segurança máxima do Estado de Nayari, no noroeste do país, após completar a segunda das prisões domiciliares de 20 dias solicitadas pelas autoridades quando ela foi capturada com o marido.

Ela também foi acusada formalmente pelo crime de operações com recursos de procedência ilícita, revelou o diretor-chefe da Agência de Investigação Criminal da PGR, Tomás Zerón.

O ex-prefeito está preso no Centro Federal de Readaptação Social Número 1 "Planalto" e será processado pelo assassinato de seis pessoas e o desaparecimento dos estudantes da Escola Rural de Normalistas Raúl Isidro Buergos, em Ayotzinapa, em uma ação violenta ocorrida em 26 de setembro do ano passado em Iguala.

A Procuradoria confirmou que segue aberta a investigação sobre a participação do casal no desaparecimento dos 43 jovens, que foram supostamente atacados por policiais desse município a mando de Guerreros Unidos e assassinados por membros do cartel.

Dezenas de policiais de Iguala que foram presos po r relação com o caso e acusados formalmente por crime organizado e sequestro, informou a PGR. /EFE