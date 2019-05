Mulher denuncia roubo de diamante de 45 milhões de euros em Paris

PARIS - Uma ex-candidata à presidência de Guiné apresentou uma denúncia na França pelo roubo de um diamante , que ela diz ser avaliado em 45 milhões de euros, em um hotel de luxo de Paris, informaram fontes policiais nesta quinta-feira, 23.

Dois homens que se fizeram passar por russos se reuniram na segunda-feira no Hotel Warwick com Marie-Madeleine Dioubaté, ex-candidata ecologista à presidência de Guiné, para avaliar a pedra preciosa. Os dois homens e a mulher conversaram no bar e o que se apresentou como especialista examinou a pedra preciosa antes de devolvê-la.

Após a análise, os homens entregaram um documento no qual certificavam que a pedra valia 45 milhões de euros, afirmou uma fonte policial. Mas sem que ela percebesse, durante a avaliação os dois supostos especialistas substituíram o verdadeiro diamante por uma cópia. Quando a vítima percebeu, dois dias depois, os dois homens já estavam longe. Marie-Madeleine Dioubaté apresentou uma denúncia à justiça.

Ao falar sobre o valor real do diamante, uma fonte policial disse que "no momento tudo se resume a afirmações".

Marie-Madeleine Dioubaté, do Partido Ecologista de Guiné, foi a única mulher candidata à presidência no pleito de 2015, vencido pelo presidente Alpha Condé. / AFP e EFE