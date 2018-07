Mulher é morta em protesto contra monarquia no Bahrein Uma manifestante foi morta ontem durante a repressão a um protesto contra a monarquia bareinita, anunciou hoje o ativista Nabeel Rajab, presidente do Centro Pelos Direitos Humanos no Bahrein. A vítima da repressão foi identificada por ele como Zainab Hasan Ahmed al-Jumaa, de 47 anos. Segundo Rajab, Zainab morreu asfixiada depois de inalar o gás lacrimogêneo de uma bomba lançada pela tropa de choque da polícia em Sitra, principal polo petrolífero desta pequena nação insular do Golfo Pérsico.