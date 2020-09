Mulher é presa na Espanha por ir surfar após ser diagnosticada com covid-19; veja

Uma mulher foi presa em San Sebastián, cidade litorânea localizada na região do País Basco, na Espanha, por ir surfar depois de ter testado positivo para a covid-19. Uma sequência de vídeos registrou o momento em que policiais aguardam a surfista sair da água até a prisão, que ocorreu na areia da praia.

Nas imagens, feitas por um banhista, vê-se a mulher algum tempo na água, apesar das advertências feitas por vários agentes da Ertzaintza, a polícia regional do País Basco.

"Recebemos um aviso de que esta pessoa tinha testado positivo, que estava de licença e, mesmo assim, tinha ido surfar, em vez de cumprir a obrigação de ficar em casa", relatou uma fonte da Ertzaintza à agência de notícias francesa AFP.

Segundo o autor do vídeo, gravado na segunda-feira, 7, na praia de Zurriola, a mulher era salva-vidas na praia de La Concha, a mais famosa da cidade.

Depois de sair da água, a mulher tenta se livrar de um policial que fala com ela de cassetete na mão. Por fim, dois agentes com traje de proteção de corpo inteiro levam-na pela braço, diante do olhar atônito dos banhistas deitados na areia. Segundo a Ertzaintza, a surfista foi "imediatamente" colocada à disposição de um juiz.

Veja os vídeos da prisão da surfista

Una chica haciendo surf a mi lado positivo COVID y negándose a salir del tras las advertencias de socorristas. Ya la están esperando fuera la ertzaintza en Zurriola pic.twitter.com/uAgwq2zu11 — JaviZone Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

La positivo en coronavirus huyendo de la policía tras salir del agua .... eetoy colgando en instagram todo. Acaba de ser engrilletada. https://t.co/VuRYw8FlPQ pic.twitter.com/pNBQvWchrb — JaviZone Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

Se la llevan detenida pic.twitter.com/8NVePb3mjm — JaviZone Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

/AFP