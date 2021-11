Mulher é presa nos EUA depois de tentar contratar assassino em site falso de matadores de aluguel

Jonathan Edwards, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

Cheia de raiva e vingativa, Wendy Wein estava à procura do assassino profissional que pretendia contratar enquanto esperava dentro de um café no sudeste de Michigan em julho de 2020.

Wein queria o ex-marido morto. Mas ela não queria matá-lo e não conhecia ninguém em quem confiasse para fazer isso por ela. Então, ela fez o que muitas pessoas fazem quando têm um trabalho que não podem ou não querem fazer elas mesmas -- ela procurou ajuda na Internet.

Em 'rentahitman.com' (alugue um assassino, em tradução livre), o que Wein descobriu foi provavelmente reconfortante. O site prometia confidencialidade. Ele ostentava prêmios da indústria. Exibia depoimentos de clientes satisfeitos, incluindo um de Laura S., que “flagrou meu marido traindo com a babá”. O site se gabava de estar em conformidade com a HIPPA, que dizia ser "a Lei de Privacidade e Proteção de Informações Hitman de 1964", uma referência à Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde, ou HIPAA, a lei aprovada em 1996 para proteger as informações médicas dos pacientes.

O problema é que RentAHitman.com é um site falso. Não é dirigido por "Guido Fanelli", como afirma, mas por Bob Innes, um homem de 54 anos do norte da Califórnia que encaminha quaisquer casos sérios às autoridades. Innes lançou o site há 16 anos como parte de um negócio de segurança na Internet que nunca foi a lugar nenhum. Em vez disso, tem servido como uma espécie de honeypot, atraindo pessoas que desejam contratar assassinos profissionais.

Para Wein, a história terminou mal. Ela foi presa poucos dias depois de procurar um assassino e se declarou culpada no início deste mês. Sob seu acordo de confissão, ela pode pegar pelo menos nove anos de prisão quando for sentenciada em janeiro.

Wein, de 52 anos, não é a única que caiu na armadilha digital de Innes. Cerca de 650 a 700 pessoas entraram em contato com ele desde que o site foi registrado pela primeira vez em 2005, incluindo cerca de 400 que, como Wein, preencheram seu “formulário de solicitação de serviço”, que exige que os usuários forneçam seu nome, endereço de e-mail e número de telefone, junto com as mesmas informações de seus “alvos”, disse Innes.

Innes examina os formulários -- oito a dez por mês nos dias de hoje. Se ele puder verificar a existência da pessoa que está solicitando um assassino e do alvo que deseja matar, encaminha a informação para um dos 17.985 "agentes de campo" de RentAHitman, número que, por acaso, é próximo do número de agências de aplicação da lei nos Estados Unidos.

Todos esses anos depois, ele ainda fica estupefato com as pessoas que não percebem que seu site é falso.

“Eu não entendo”, disse Innes ao The Washington Post na semana passada. “As pessoas são simplesmente estúpidas.”

Innes lançou seu site não como uma forma de capturar criminosos, mas como um possível empreendimento comercial. De 2003 a 2005, ele estudou segurança de rede e estava pensando em abrir um negócio que testaria a infraestrutura online de uma empresa e suas vulnerabilidades. Ele também estava coletando nomes de domínio na esperança de revendê-los com lucro. Com esses dois empreendimentos em mente, ele registrou o RentAHitman.com em 5 de fevereiro de 2005, jogando com o duplo significado da palavra “hit”, que pode se referir a ataques a um sistema e também a visualizações online.

Em junho daquele ano, ele estava se preparando para se formar na Empire College School of Business em Santa Rosa, Califórnia, e decidiu colocar o domínio em leilão. Como não recebeu ofertas sérias, Innes deixou o site definhar.

Então, em 2008, Innes abriu a caixa de entrada de todas as contas de e-mail vinculadas ao site. Ele descobriu 250 a 300 mensagens que haviam acumulado. A maioria delas questionava quanto o serviço cobrava, em quais países ele operava e quanto custava para “tirar” fulano de tal.

“Essas pessoas estavam falando sério”, disse Innes. "Eu não estava realmente preparado para nada disso."

Ele fechou a caixa de entrada e não fez nada, porque nenhuma das mensagens soou nenhum alarme. Então, em 2010, ele recebeu um e-mail de uma mulher chamada Helen. Em sua mensagem, Helen disse que era do Reino Unido, mas estava presa no Canadá. Sua situação era urgente. Várias pessoas roubaram a herança de seu pai, e ela queria vingança matando três deles.

Innes estava em Los Angeles ajudando seu irmão na mudança quando recebeu sua primeira mensagem pela manhã. Ele não fez nada. Mas então um segundo e-mail chegou à sua caixa de entrada por volta das 16h00. Quando ele finalmente entrou na frente de um computador, ele verificou os nomes e endereços das pessoas que Helen queria que fossem mortas.

Ele deu a Helen uma saída possível, a mesma que ainda dá a todos -- incluindo Wein -- antes de transmitir suas informações à polícia. Enviou um e-mail com duas perguntas: Você ainda precisa de nossos serviços? E você quer que eu coloque você em contato com um operador de campo?

Helen queria continuar, então ele contatou um amigo, um sargento do departamento de polícia, que ligou para as autoridades canadenses, disse Innes. A polícia encontrou Helen, disse ele, acrescentando que ela cumpriu cerca de quatro meses atrás das grades sob a acusação de encomendar assassinato antes de ser transportada de volta para o Reino Unido.

Innes disse que descobriu que as três pessoas que Helen almejava faziam parte de sua própria família, mas elas nunca se machucaram. “Essas foram as primeiras três pessoas que o site efetivamente salvou”, disse ele.

Em 2014, Innes adicionou ao site o formulário de solicitação de serviço, essencialmente criando a versão encontrada hoje.

Helen foi o primeiro pedido sério o suficiente para que Innes contatasse autoridades policiais -- mas não o último. Havia Devon Fauber, então com 20 anos de idade, que em 2018 tentou contratar alguém para matar sua ex-namorada e os pais dela, a quem ele culpou pela separação do casal. O homem da Virgínia também planejou sequestrar a filha de 3 anos de sua ex para que pudesse criá-la.

“Eu poderia ser um pai muito bom para ela”, disse ele ao investigador disfarçado que pensava ser um assassino de aluguel. “Mas eu preciso que essas três pessoas sejam eliminadas antes que eu possa fazer qualquer coisa.” Fauber se declarou culpado e foi condenado em 2019 a 10 anos de prisão.

“É um mundo louco”, disse Innes. “A Internet é obviamente um lugar perigoso. E este site é um ímã para quem está por perto tentando prejudicar outras pessoas. ”

Mais de uma década depois do caso de Helen, e mesmo recebendo destaque na mídia, o site ainda consegue enganar as pessoas. Innes disse que está ajudando a polícia em investigações contra dois de seus possíveis clientes.

De volta ao sudeste de Michigan, em 17 de julho de 2020, o “agente de campo” que Wein estava esperando no Dixie Cafe finalmente apareceu. Ele entrou no banco do passageiro de seu Ford EcoSport cinza, onde ela acusou o ex-marido de ser um pedófilo. Ela o descreveu em detalhes e deu seu endereço, local de trabalho e os horários em que ele saía para trabalhar e chegava em casa.

Ela deu ao assassino um adiantamento de $200 e concordou em pagar $5 mil quando o trabalho fosse concluído.

O agente de campo não matou seu ex. Em vez disso, o policial do Estado de Michigan apresentou o relatório que levaria à prisão dela.

Wein teve um momento de dúvida e hesitação quando procurou “Guido” e RentAHitman pela primeira vez. Em seu e-mail inicial, ela descreveu quem ela queria matar e por quê. Ela disse que poderia pagar algum dinheiro pelo assassinato terceirizado, mas não era rica. Então, ela expressou um pingo de incredulidade sobre toda a situação de contratação de um assassino profissional pela Internet aberta.

“É meio estranho que sua empresa não esteja na deep ou dark web”, escreveu ela, de acordo com Innes. “Prefiro não ir para a cadeia. Obrigada pelo seu tempo.”