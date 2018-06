Mulher mata três em ataque suicida na Nigéria

Uma mulher matou três pessoas no segundo ataque suicida feminino registrado na Nigéria nos últimos dias, segundo autoridades policiais do país. A explosão aconteceu em um posto de gasolina na cidade de Kano, no norte da Nigéria.

Segundo relatos de um atendente do posto, a mulher estava numa fila, vestida roupas tradicionais da região, com um longo vestido e véu muçulmano, esperando para comprar querosene para cozinhar, antes de explodir a bomba.

O ataque suicida foi o último de um sequência de cinco explosões nos últimos dois dias na cidade de Kano, de acordo com o porta-voz da polícia Magaji Majia.

No domingo, uma menina de 15 anos detonou uma bomba próximo a um campo universitário, matando apenas a si mesma. No mesmo dia, outras cinco pessoas foram mortas em uma explosão em uma igreja. Três suspeitos do grupo terrorista Boko Haram foram presos imediatamente após o atentado na igreja. Fonte: Associated Press.