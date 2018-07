Mulher morre 4 semanas após ser atacada por urso Uma mulher que foi atacada por um urso quando caminhava com seu cachorro quatro semanas atrás morreu em razão das complicações de seus ferimentos. Os familiares de Lana Hollingsworth, de 61 anos, disseram que ela morreu nesta segunda-feira no hospital de Scottsdale após passar por várias cirurgias depois do ataque de 28 de junho.