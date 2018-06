Mulher morre após ataque com faca na Cisjordânia

CISJORDÂNIA - Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 10, após serem esfaqueadas em um ataque na Cisjordânia. Mais tarde, o homem que realizou o ataque foi morto a tiros pela polícia no bloco de assentamentos judaicos de Gush Etzion.

Segundo as autoridades, o homem era um palestino que saiu do carro e atacou o três civis com uma faca.

Um porta-voz do serviço de emergências da Estrela de Davi Vermelha (equivalente à Cruz Vermelha) afirmou que a mulher tinha 25 anos de idade e não resistiu aos ferimentos. Um dos feridos está em situação grave e o outro sofreu lesões leves.

Segundo o porta-voz da polícia israelense, Micky Rosenfeld, as três pessoas estavam em uma "parada de ônibus nas proximidades do assentamento de Alon Shvut". /AFP e EFE