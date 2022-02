Mulher na cidade de Durham, no Canadá, acionou polícia em Durham na Inglaterra e esta a ajudou

Em pânico por ver um intruso entrando em sua casa, uma mulher no Canadá se esforçou para fazer contato online com a polícia de sua cidade, Durham. Ela estava trabalhando no computador na hora da invasão e, para não despertar a atenção do invasor, ela usou o serviço online da polícia. “Preciso de ajuda, ele vai vir, ele está dentro da minha casa”, ela digitou, antes de ficar em silêncio, disse a polícia.

A moradora anônima do Canadá presumiu que ela estava se comunicando com a polícia de Durham em Ontário. Em vez disso, ela se conectou com a polícia de Durham no nordeste da Inglaterra, a mais de 5 mil quilômetros de sua casa.

A Durham Constabulary disse em um comunicado que foi contatada na tarde do dia 9 usando um chat online “por uma mulher desesperada” que relatou um intruso tentando entrar em sua casa.

A mulher, que os policiais descreveram parecer em pânico e “perturbada”, conseguiu transmitir que precisava de ajuda urgente, mas sua comunicação parou abruptamente. Em vez de cruzar os braços e dizer que ela mandou mensagem para o lugar errado, um atendente da sala de controle na Durham do Reino Unido agiu rápido.

Percebendo que ela pretendia entrar em contato com uma força policial diferente da de Durham na Inglaterra, a funcionária manteve o bate-papo ao vivo aberto, rastreou a localização da vítima, enquanto seus colegas da sala de controle faziam contato com policiais do Serviço Regional de Polícia de Durham, em Ontário.

A polícia de Durham confirmou em um comunicado que seus agentes foram contatados pelos policiais britânicos no dia 9 e imediatamente despachados para uma residência na área de Audley Road e Taunton Road East, na cidade canadense de Ajax, onde encontraram um suspeito de 35 anos dentro da casa da mulher.

Acusações

Quando a polícia chegou, o suspeito fugiu, mas acabou sendo localizado em um pátio residencial. Ele tentou resistir à prisão, mas foi preso. O suspeito não identificado, que a polícia disse ser de Clarington, uma área próxima, foi acusado de vários crimes, incluindo arrombamento, invasão de residência e agressão.

A vítima recebeu atendimento médico por seus ferimentos, disse a polícia canadense. A inspetora Andrea Arthur, chefe da sala de controle da força em Durham, na Inglaterra – uma popular cidade universitária que abriga cerca de 48 mil pessoas – chamou de “incidente incomum”. Ela elogiou sua equipe por manter a calma e ajudar os “colegas canadenses” a resolver a situação rapidamente.

O inspetor Paul Hallett da Polícia Regional de Durham foi mais longe, chamando o evento de “uma história de sucesso de cooperação internacional entre dois centros de comunicação da polícia separados por uma tremenda distância”.

A polícia canadense está pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o crime que se apresente.