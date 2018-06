Mulher paralisada usa mente para controlar braço robô Usando apenas seus pensamentos, Cathy Hutchinson, uma mulher de Massachusetts, paralítica há 15 anos, conseguiu fazer com que um braço robótico pegasse uma garrafa com café e a levasse até seus lábios. No último ano, histórias semelhantes mostraram experiências como a de um homem tetraplégico da Pensilvânia, que tocou e apertou a mão da namorada, e a de um homem paralisado que controlou remotamente um pequeno robô que andou por um laboratório suíço.