Mulher que acusa juiz americano de abuso testemunhará na quinta; democratas investigam 2ª acusação Deborah Ramirez disse à revista 'The New Yorker' que durante uma festa nos anos 1980 Brett Kavanaugh encostou seus órgãos genitais no rosto dela e a obrigou a tocá-los; ele nega as acusações e qualificou o caso como 'difamação'