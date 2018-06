Mulher que atropelou seis pessoas em Newcastle é libertada após pagar fiança

LONDRES - A mulher que no domingo 25 atropelou seis pessoas, entre elas três crianças, em frente a um ginásio onde se comemorava a festividade muçulmana do Eid al-Fitr, na cidade inglesa de Newcastle, foi colocada em liberdade após o pagamento de uma fiança, informou a Polícia do condado.

A força policial de Nortúmbria informou que a suspeita, de 42 anos, foi liberada "enquanto prossegue a investigação sobre as circunstâncias do fato".

Dos seis feridos no acidente, "quatro continuam no hospital, onde estão sendo tratados por lesões de gravidades diversas", segundo policiais.

Seis pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que subiu a calçada em frente ao Westgate Sports Centre, quando o grupo de fiéis muçulmanos acabava de festejar o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, o mês de jejum sagrado para os muçulmanos.

A polícia descartou no domingo que se tratasse de um ato terrorista, e explicou que a mulher "estava comemorando a festa com a sua família, entrou em seu carro e atropelou as pessoas na multidão". / EFE