Mulher sobe em carro para falar com presidente iraniano

Uma mulher subiu no carro do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, quando ele visitava uma cidade no sul do país.

Pelo vídeo, publicado no site Youtube, não está claro o que a mulher disse ao líder quando se aproximou dele.

Algumas pessoas dizem que a atitude da mulher mostra que o povo iraniano está cada vez mais disposto a reclamar.

Outros falam que o episódio é prova do quanto Ahmadinejad é uma pessoa próxima dos iranianos.