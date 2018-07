Mulher tenta atirar em pitbull e mata marido nos EUA

Testemunhas disseram a policiais que o cachorro, chamado "Cocaine", estava tentando atacar as crianças na sexta-feira. De acordo com os relatos, as crianças saíram correndo e conseguiram entrar na casa de Robert Walker, que saiu e dominou o animal.

Enquanto Robert segurava o cachorro, sua esposa, Betty Walker, pegou uma arma e deu dois tiros. Um acertou o cão, mas o outro atingiu seu marido no peito, informou a polícia. O animal foi recolhido pela vigilância sanitária local e seu dono poderá ser alvo de acusações.

A polícia da cidade de Jackson acredita que a morte de Robert Walker, de 53 anos, tenha sido acidental. Caberá a um grande júri decidir se a esposa dele será indiciada. As informações são da Associated Press.