Mulheres desativam 1 milhão de minas no Sri Lanka

No Sri Lanka arrasado pela guerra, estima-se que mais de 1 milhão de minas terrestres ainda se encontrem na região norte do país asiático.

Depois de 26 anos de conflito entre tropas do governo e rebeldes (que se estendeu de 1983 a 2009), o país necessita se livrar das minas para que a população volte às suas casas.

O trabalho especializado cabe, em parte, a um grupo de mulheres de origem tâmil.

Uma vez realizada a limpeza do terreno, famílias até então desabrigadas podem começar a normalizar as suas vidas nesta área do Sri Lanka.