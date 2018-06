Mulheres devem ter papel crucial no Exército do Afeganistão

Em campo, é difícil notar a diferença, mas nesta base militar homens e mulheres treinam para atuar como soldados lado a lado rumo ao Exército do Afeganistao. O programa é parte das ações da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no país.

A aliança militar ocidental planeja devolver a segurança do Afeganistão as tropas locais em 2014, quando as tropas de combate devem deixar o país. As mulheres vêm ganhando cada vez mais importância entre os militares afegãos.

Como soldados, elas podem ter um papel crucial nas operações, por falarem a língua local com as mulheres das regiões tribais e facilitarem o contato entre elas e os militares. No passado, mulheres que atuaram como militares da Otan enfrentaram dificuldades para explicar quem eram durante abordagens no interior do país.

