Mulheres recebem úteros das mães em transplantes Duas mulheres suecas esperam ficar grávidas após se submeterem a cirurgias que os médicos afirmam serem os primeiros transplantes de úteros de mães para filhas. Especialistas na Universidade de Gotemburgo afirmam que fizeram a cirurgia no final de semana passado sem complicações, mas disseram que não considerarão a operação bem sucedida a não ser que as duas mulheres deem à luz crianças sadias no futuro. As duas mulheres receptoras dos úteros das mães têm mais de 30 anos. "Essa será a melhor prova", disse Michael Olausson, um dos cirurgiões.