Mulheres sauditas desafiam proibição e dirigem em Riad

De acordo com o grupo, as duas mulheres dirigiram pelas ruas da capital saudita para desafiar a proibição vigente no reino ultraconservador. Na última sexta-feira, mais de 40 mulheres sauditas saíram às ruas para reivindicar o direito de poder dirigir.

Uma das participantes do protesto da semana passada contou que ela e sua mãe foram vistas ao volante hoje e acabaram paradas pela polícia depois de terem entregado a direção ao homem que as acompanhava. Sara al-Khalidi disse que o policial não tentou prendê-las, mas pediu que dirigissem à noite para chamar menos a atenção das outras pessoas. As informações são da Associated Press.