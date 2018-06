Mulheres vestiam-se de Obama em festas de Berlusconi As festas privadas realizadas pelo ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, não apresentavam apenas garotas fazendo striptease com fantasias de freiras e enfermeiras, mas também vestidas de Barack Obama e como o promotor que abriu processos contra o político. As informações foram divulgadas durante testemunho de Karima el-Mahroug, a marroquina conhecida como Ruby, que está no centro do escândalo.