Multa nos EUA não afeta bancos da França, diz ministro

Questionado se está preocupado com essa situação do BNP Paribas e outros bancos franceses, Sapin disse que não. "O risco é maior para outros grandes bancos europeus", afirmou, acrescentando que o BNP conseguiu se organizar de forma que a multa recebida nos EUA não colocasse suas operações em perigo. Outros dois bancos franceses, o Société Générale e o Crédit Agricole, já disseram que também estão sendo investigados nos EUA.

Sapin reiterou que os formuladores de políticas na Europa deveriam buscar maneiras de encorajar o uso do euro no comércio internacional, em detrimento do dólar. O assunto deve ser discutido pelo grupo de ministros de Finanças da zona do euro em Bruxelas nesta segunda-feira. "Não fomos nós que pedimos que esse assunto fosse colocado na agenda, mas eu conversei sobre isso com vários colegas e todo mundo concorda que é um bom ponto de debate", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.