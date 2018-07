Multidão comemora reeleição de Obama

Uma multidão celebrou a reeleição de Barack Obama em um comício em Chicago, a cidade natal do presidente americano.

Logo após o anúncio de que ele havia assegurado o número de votos necessários no colégio eleitoral para a reeleição, o clima no local era de pura festa.

Cenas parecidas foram vistas também em outras partes do país, como em Nova York, onde democratas ocuparam a Times Square, tradicional ponto de celebrações da cidade, dançando e agitando bandeiras.

A alegria dos simpatizantes de Obama contrastava com a decepção dos eleitores de Mitt Romney.

No quartel-general da campanha do candidato republicano, em Boston, a multidão acompanhava com desânimo a confirmação da reeleição de Obama.