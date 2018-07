Multidão lincha 6 estudantes em Bangladesh

Centenas de camponeses cercaram sete adolescentes e começaram a espancar os jovens com barras de ferro e varas de bambu, após um desconhecido começar a gritar no vilarejo de Baradeshi que objetos estavam sendo roubados, disse Anwar Hossain, um policial local.

A polícia recuperou os corpos de seis jovens mortos e levou o sétimo adolescente, muito ferido, a um hospital em Daca. Mais tarde, centenas de estudantes da escola secundarista vizinha bloquearam uma rodovia para protestar contra as mortes dos colegas. Três dos jovens mortos estudavam no local.

Hossain afirma que os jovens atacados estavam na estação ferroviária do vilarejo, onde os moradores estavam nervosos por causa de furtos que ocorreram no local há duas semanas. Ataques de multidões e linchamentos são comuns em Bangladesh, onde a população não tem confiança na polícia e no Judiciário. As informações são da Associated Press.