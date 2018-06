Multidão lota ruas do centro do Paris e canta Marselhesa A multidão reunida na Praça da República em Paris cantou o hino da França, a Marselhesa. A praça é o ponto de partida para as marchas convocadas em homenagem às vítimas da última semana e contra o terrorismo. Manifestantes agitam bandeiras da França e de outros países, principalmente europeus.