Multidão pede volta de Cristina em 2019

Milhares de militantes kirchneristas reuniram-se ontem à noite diante da Casa Rosada para se despedir de Cristina Kirchner. Em faixas, bandeiras, buttons e até em pinguins de cartolina recortados, havia pedidos para que ela volte a se candidatar em 2019.

A multidão esperou que Cristina cumprisse seu último ato como presidente, a inauguração de um busto de Néstor Kirchner, o que fez ao lado do presidente boliviano Evo Morales. Néstor iniciou o movimento kirchnerista, governando de 2003 a 2007. Ele morreu em 2010, depois de fazer sua sucessora, Cristina.

“Homens como Néstor, Hugo Chávez e, parecem até os Três Mosqueteiros, (Luiz Inácio) Lula da Silva, tiveram uma grande visão naquele momento”, afirmou Cristina na homenagem a Néstor. “A região atravessa hoje um momento diferente. Se tenta, e em alguns casos se consegue, mudar”, acrescentou.

Ela chamou os argentinos a defender direitos “que estão acima das marchas e contramarchas na região”. Aplaudida, brincou com a própria fama de vaidosa: “Estou preocupada. Adoro câmaras e aplausos”.

No lado de fora, bandeiras com a inscrição “Cristina te abraçamos até o teu regresso” eram vendidas a 50 pesos (R$ 20). Ela denunciou um “partido judiciário” em toda a América Latina – a Justiça foi seu grande inimigo no último ano de governo. Sua última derrota foi a decisão que determinou o fim de seu mandato às 0h de hoje.

O advogado Claudio Weyde, de 39 anos, vendia buttons por 10 e 5 pesos (R$ 4 e R$ 2) e estava revoltado com a decisão. “Nos roubaram 12 horas de mandato (Macri jura ao meio-dia). Se tenho uma conta para pagar no dia 10, não preciso pagá-la no dia 9”, argumentava. Weyde disse querer o retorno da presidente que governou oito anos, mas não estava certo de que o fará. A professora Verónica Maquera, de 40 anos, carregava um boneco de pelúcia de San Martín, mártir argentino e tinha essa convicção. “Vi como meus alunos tinham fome e sua vida melhorou muito”, disse chorando.