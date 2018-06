Multidão sunita protesta no Iraque contra governo xiita

Os organizados protestos indicaram a força de um movimento que parece estar recebendo apoio entre os sunitas, que reclamam das frequentes prisões realizadas pela liderança xiita.

A maior das manifestações de hoje ocorreu em uma grande rodovia que atravessa as cidades de Falluja e Ramadi no deserto de Anbar, local a oeste de Bagdá e dominado pelos sunitas. Os manifestantes carregavam faixas que diziam "Sexta-feira de honra" e alguns levavam velhas bandeiras do Iraque usadas no governo sunita de Saddam Hussein, derrotado pela invasão dos Estados Unidos há quase uma década.

A multidão bloqueou a rodovia em Ramadi, exigindo "tratamento justo" do governo e a liberação de prisioneiros. As informações são da Associated Press.