Multidão tenta invadir embaixada nos EUA no Egito

O ministro do Interior do Egito afirmou que 16 manifestantes e 13 policiais ficaram feridos. 12 pessoas foram presas no incidente que começou de madrugada e continua durante o dia.

O presidente do país, Mohammed Morsi, prometeu nesta quinta-feira, em Bruxelas, que não permitirá ataques contra embaixadas estrangeiras no Cairo, dizendo que os egípcios rejeitam tais "ações fora-da-lei". As informações são da Associated Press.