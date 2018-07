Multidão toma prédio de milícia islamita na Líbia Centenas de manifestantes invadiram um complexo de uma das mais fortes milícias islamitas da Líbia nesta sexta-feira, expulsando os combatentes e provocando um incêndio no prédio em Benghazi. O ataque da multidão contra a milícia Ansar al-Shariah, em Benghazi, ocorreu em um aparente protesto contra a ação da milícia, acusada de ter liderado o ataque da noite de 11 de setembro contra o Consulado dos Estados Unidos na cidade do leste da Líbia, no qual foi morto o embaixador dos EUA no país, Christopher Stevens, e outros três diplomatas norte-americanos.