Multidões em todo o mundo marcham em solidariedade a protestos no EUA

SYDNEY - Várias cidades do mundo tiveram protestos neste sábado, 6, contra o racismo e em apoio às manifestações que ocorrem nos Estados Unidos pela morte de George Floyd, o negro americano de 46 anos morto por um policial branco em Minnesota.

De Paris a Berlim – como nas manifestações da semana passada no Japão, Suécia e Zimbábue – pessoas de todo o mundo se solidarizaram novamente com manifestantes americanos que pediam justiça pela morte de George Floyd.

O ministro da Saúde do Reino Unido pediu aos moradores que não se reunissem em manifestações semelhantes em cidades como Londres, Manchester e Birmingham para impedir a propagação do vírus. Mas as multidões apareceram, apesar do frio, da chuva e dos avisos da polícia de que as reuniões em massa violariam o limite de seis pessoas reunidas.

Dezenas de milhares correram para a Parliament Square, em Londres, ontem, gritando slogans antirracistas e carregando cartazes em homenagem a Floyd.

Embora a maioria das pessoas usasse máscaras, seus cânticos coletivos podiam ser ouvidos alto e claro: “George Floyd”, “vidas negras são importantes”, “não há justiça, não há paz”, disseram eles.

As imagens mostravam centenas de pessoas correndo em direção à Embaixada dos EUA a pé e de carro, tocando e buzinando. Em Londres houve confronto entre manifestantes e a polícia, mas ninguém ficou ferido.

As manifestações globais, que continuam por uma semana foram inspiradas pelas manifestações nos Estados Unidos para pedir o fim do racismo e da brutalidade policial em seus próprios países.

O mundo ficou paralisado com a agitação nos Estados Unidos em meio a vídeos de confrontos brutais entre a polícia e manifestantes, juntamente com episódios de saques e destruição - embora muitas cidades tenham realizado marchas e vigílias pacíficas em memória de Floyd.

Para Entender O caso George Floyd Homem negro de 46 anos foi morto por policial branco durante abordagem; desencadeados pelo assassinato, protestos contra o racismo e a violência policial eclodiram nos EUA e no mundo

Na terça-feira, quase três dezenas de quenianos e americanos se reuniram do lado de fora da Embaixada dos EUA em Nairóbi, em apoio a manifestações nos Estados Unidos.

Os manifestantes usavam máscaras, entoavam slogans como "Abaixo a brutalidade policial" e carregavam cartazes que diziam: "Silêncio é violência".

Líderes africanos, incluindo a presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, twittaram que esperavam que "a trágica morte de George Floyd inspire uma mudança duradoura na maneira como os EUA enfrentam os problemas de ódio e racismo".

Em Paris, as autoridades impediram que as pessoas se reunissem em frente à Embaixada dos Estados Unidos, mas milhares protestaram perto da Torre Eiffel, ecoando um protesto na semana passada que atraiu quase 20.000 pessoas em memória de Adama Traoré, um francês que morreu sob custódia policial em 2016.

Na Austrália, mesmo quando Morrison, o primeiro-ministro, aconselhou a não comparecer às marchas do Black Lives Matter no sábado, por medo de novos surtos em um país que conseguiu combater o vírus, milhares se reuniram em cidades como Sydney e Melbourne , pedindo o fim do racismo sistêmico e das mortes aborígines sob custódia policial.

Apesar dos avisos de que poderiam ser multados por desafiar as restrições do coronavírus, os manifestantes apareceram usando máscaras, segurando cartazes com slogans como "A Austrália não é inocente" e gritando: "Não consigo respirar" - ecoando o apelo de Floyd.

Na Alemanha, foram feitas chamadas nas mídias sociais para que os manifestantes saíssem às ruas em homenagem a Floyd, depois de uma semana de manifestações em cidades como Hamburgo e Frankfurt. Em entrevista à emissora pública alemã DW News, a chanceler Angela Merkel chamou a morte de Floyd de "assassinato".

"É racista", disse ela, acrescentando: "Mas confio no poder da democracia nos Estados Unidos, que eles são capazes de passar por essa situação difícil".

Em Melbourne, muitos seguravam bandeiras, placas e paus indígenas, que eles gritavam em solidariedade, cantando "Não consigo respirar" - também o apelo final de um homem aborígine, David Dungay, que morreu nas mãos da polícia australiana. em 2015.

Os policiais cercaram muitos dos protestos australianos, mas não se envolveram com os manifestantes, pelo menos inicialmente. Em muitos casos, os protestos aumentaram do que os organizadores esperavam.

A intensidade, a escala e o alcance dos protestos pareciam ofuscar tudo o que a Austrália viu em termos de mobilização em torno da questão da raça desde pelo menos 2000, quando 250.000 pessoas marcharam pela reconciliação sobre o tratamento da Austrália com seu povo aborígine.

Em Sydney, os protestos no sábado se reuniram sob uma nuvem de tensão e incerteza. Depois que um tribunal decidiu na sexta-feira que as marchas não poderiam ser realizadas, citando a necessidade de distanciamento social à luz da pandemia de coronavírus, os organizadores apelaram. E uma decisão de última hora de uma corte superior no sábado deixou a manifestação prosseguir - apenas alguns minutos antes de começar.

"Não seremos silenciados", gritou um organizador para a multidão de milhares, enquanto helicópteros zumbiam no alto. "Estaremos chegando às suas ruas até você acertar."

Muitos dos apoiadores da manifestação de Sydney sugeriram que a tentativa de cancelar o evento de sábado tinha sido um exemplo de racismo. Eles observaram que as reuniões da maioria dos australianos brancos, como nos mercados dos agricultores, pareciam ter continuado sem interrupção.

Poucos minutos após o início da manifestação, no entanto, o foco mudou para o assunto das mortes nas mãos da polícia na Austrália.

"Sem justiça, sem paz, sem polícia racista", a multidão gritou. As pessoas então marcharam pelo centro movimentado da cidade.

"Nunca vi tantas emoções expressas por tantas pessoas em toda a minha vida de protesto", disse Margaret Campbell, 70 anos, ancião aborígine cuja herança é Dhanggati, que assistia das etapas em que os organizadores falavam. Mas ela acrescentou: "O que realmente importa é o que acontece quando as pessoas têm que tomar decisões - como elas votarão, como continuarão?"

Ativistas indígenas falaram em tom sombrio, mas apaixonado, para a multidão em Melbourne, onde manifestantes seguravam cartazes com os nomes e fotografias de pessoas que morreram sob custódia policial.