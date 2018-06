Multidões protestam contra Morsi no Cairo e Alexandria

A cena política do Egito está agora praticamente dividida em dois campos: de um lado Morsi, apoiado pela Irmandade Muçulmana e por grupos ultraconservadores islamitas, como os salafistas e os takfiris, e de outro lado o Egito secular, que pede uma Constituição com o Estado separado da religião: cristãos, mulheres, socialistas, seculares e muçulmanos moderados.

É a pior crise política no Egito desde a queda de Hosni Mubarak, entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011. Centenas de policiais da tropa de choque protegeram nesta terça-feira o palácio de Itihadiya, no bairro cairota de Heliópolis. Além desse protestos, outros milhares de pessoas condenaram os decretos de Morsi na praça Tahrir, no centro do Cairo. "Mohammed Morsi, ilegítimo"; "Irmandade Muçulmana, ilegítima", gritaram manifestantes. "Liberdade ou morte", era outro slogan.

"Este foi o último aviso antes de cercarmos e atacarmos o palácio presidencial", disse Mahmoud Hashim, um estudante de 21 anos da cidade de Suez, no Mar Vermelho. "Queremos que os decretos sejam imediatamente cancelados".

Mais tarde, após o anoitecer, a multidão mudou os gritos, para erhal, erhal (vá embora, em árabe), e "o povo quer derrubar o regime". Esses slogans foram gritados diariamente pelos egípcios durante o fim da era Mubarak. Os manifestantes protestam contra a nova Constituição, a qual eles afirmam não estabelece claramente a igualdade de gêneros, minando direitos das mulheres; introduz elementos da legislação islâmica (a Sharia) no Código Civil; e mantém vários privilégios das Forças Armadas. Tribunais militares poderão continuar a julgar civis. Além disso, a nova Constituição não condena e criminaliza a escravidão, o que dá margem para que islâmicos extremistas, como os salafistas e takfiris, comprem mulheres.

Morsi parece inabalável com os protestos. A assessoria do gabinete informou que nesta terça-feira o presidente teve uma reunião com os ministros sobre a preparação do referendo constitucional.

Imprensa em greve - Vários jornais independentes do Egito suspenderam a publicação da edição desta terça-feira para protestar contra o que muitos jornalistas consideram ser restrições à liberdade de expressão, presentes no projeto constitucional adotado pela Assembleia Constituinte. Envolvendo pelo menos oito jornais, a demonstração dos profissionais de comunicação faz parte de uma campanha de desobediência civil que pode atrair outros setores e resultar em uma greve geral.

Enquanto isso, a oposição a Morsi está planejando realizar outra manifestação nos arredores do palácio presidencial em Cairo contra o projeto constitucional e os decretos, que lhe concedem mais poderes sem supervisão judicial. As redes de televisão privadas também planejam uma manifestação para a quarta-feira, quando interromperão as transmissões durante o dia todo.

As informações são da Associated Press.