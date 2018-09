Múltiplas explosões matam adolescente, deixam dez feridos e atingem 39 casas nos EUA

LAWRENCE, Estados Unidos - Uma série de explosões de gás matou um adolescente, feriu dez pessoas e atingiu pelo menos 39 residências nas cidades de Lawrence, Andover e North Andover, no Estado de Massachusetts, informam as autoridades locais. O incidente começou por volta das 17h (18h no horário de Brasília) desta quinta-feira, 13, e a causas ainda são desconhecidas.

De acordo com as autoridades, Leonel Rondon, de 18 anos, morreu em Lawrence após uma chaminé derrubada por uma das explosões atingir o seu carro. Ele foi levado a um hospital em Boston, mas foi declarado morto no início da noite.

O Hospital Geral de Lawrence informou que está tratando dez vítimas dos incêndios, incluindo um paciente em estado grave.

A polícia de Massachusetts pediu a retirada de todos os moradores cujas residências são abastecidas com gás fornecidos pela Columbia Gas. O alerta provocou intenso tráfego e confusão entre a população.

O chefe do Corpo de Bombeiros da região, Michael Mansfield, informou que há entre 25 e 30 incêndios ativos na cidade de Andover, além de outros 18 em Lawrence.

"Parecia o fim do mundo", disse Mansfield. "Havia uma cortina de fumaça atrás de mim, vindo de Lawrence, e outra bem na minha frente, em Andover"

Até o momento, as causas da série de explosões ainda são desconhecidas. Os incêndios são atribuídos a possíveis problemas com o sistema de gás.

Segundo o governador de Massachusetts, Charlie Baker, as autoridades municipais e estaduais foram deslocadas para investigar o caso, que poderá levar vários dias ou semanas para chegar a uma resposta. "Ainda há muita coisa acontecendo. Nós teremos mais tempo na manhã de amanhã para trabalhar e determinar o que aconteceu e o por quê"

"Há múltiplos incêndios em Andover. É algum tipo de problema de gás. Pedimos para que os residentes saiam de casa e liguem para a emergência caso sintam o cheiro de gás", disse o tenente Edward Guy, porta-voz do Departamento de Polícia da cidade.

Horas após as explosões, a NiSource, responsável pela Columbia Gás, que fornece gás para as residências atingidas, emitiu nota de pesar pelo incidente e esclareceu que equipes fiscalizarão para possíveis vazamentos. "A nossa prioridade será garantir a segurança de nossos consumidores e de toda a comunidade", informa a NiSource.

Até o fim da noite desta quinta, vários incêndios haviam sido controlados, mas as regiões permaneciam em silêncio e no escuro devido à saída dos moradores e a suspensão do fornecimento de energia elétrica. //EFE, ASSOCIATED PRESS