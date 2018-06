Mundo busca o fim da guerra no Afeganistão, diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou neste domingo, em reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que o mundo está buscando cumprir sua estratégia para acabar com a guerra no Afeganistão, mas alertou que haverá dias difíceis adiante. Obama também disse que se reuniu com o presidente afegão, Hamid Karzai, e que os Estados Unidos reconheceram as "dificuldades" pelas quais o Afeganistão tem passado, acrescentando que seu povo "quer desesperadamente paz e segurança".