Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe as principais notícias do dia no Jornal Eldorado. Às 11h, o Estadão Discute fala sobre os rumos do Brasil após a segunda denúncia contra Michel Temer. Às 10h30, veja uma com uma professora de cursinho pré-vestibular sobre o Enem, que será realizado nos próximos dois domingos (5 e 12). Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Às 13h, acompanhe o 'Carros que amamos, carros que odiamos', produzido pela equipe do Jornal do Carro. Ao mesmo tempo, o Enem volta à pauta. Depois, a editoria de Economia faz uma live sobre planejamento financeiro. O Estadão + Música conversa com a cantora e compositora Kell Smith. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESPECIAL: REVOLUÇÃO RUSSA

O enviado especial Cristiano Dias descreverá a partir do dia 1.º de novembro como russos e estrangeiros lembrarão os 100 anos de um dos movimentos com maior impacto na História, a Revolução Russa. Para saber por WhatsApp o que ocorrerá antes, durante e depois da celebração, adicione o número (11) 97634-2155 aos seus contatos e nos mande uma mensagem de ‘oi’ para receber, em primeira mão, curiosidades e relatos da viagem. Os comentários serão recebidos pela redação e ajudarão a guiar a cobertura em território russo.

+ Conheça 5 momentos-chave da Revolução de 1917 na Rússia

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

REDAÇÃO DO ENEM

Veja dicas para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio com a professora Viviane Xanthakos, do Colégio Objetivo.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Metrópole

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira fala sobre os rumos do Brasil após a votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. A TV Estadão recebe o embaixador Rubens Ricupero, decano de Assuntos Institucionais da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), e o jornalista Roberto Godoy.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

+ RELEMBRE: Como votaram os deputados sobre a primeira denúncia

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

A repórter especial Renata Cafardo conversa com representantes dos colégios Equipe e Objetivo, que falam da influência da prova nos currículos e dão dicas sobre o Enem.

Horário: 13h

Onde: Estadão Metrópole

+ Estado faz série de entrevistas sobre o Enem

ECONOMIA

Como se organizar com os gastos típicos de fim e começo de ano? Presentes, ceias, viagens, IPTU, IPVA e rematrícula dos filhos nas escolas são alguns deles. Confira como evitar surpresas indesejadas nas contas na conversa com Renato Roizenblit, diretor da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta quarta-feira, o Estadão + Música conversa com a cantora e compositora Kell Smith. Dona de Era Uma Vez, um dos maiores hits radiofônicos de 2017, a jovem, que ainda está dando os primeiros passos na carreira musical, já mostrou a que veio.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

+ Dona do hit 'Era Uma Vez', Kell Smith participa ao vivo do 'Estadão + Música'

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

21h45 - Grêmio x Barcelona de Guyaquil (Libertadores)