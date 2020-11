Mundo passa de 50 milhões de contaminações por covid-19

As infecções globais por coronavírus ultrapassaram 50 milhões no domingo, de acordo com uma contagem da Reuters, com uma segunda onda do vírus nos últimos 30 dias respondendo por um quarto do total. A última média de sete dias mostra que as infecções diárias globais estão aumentando em mais de 540.000.

Outubro foi o pior mês da pandemia até agora, com os Estados Unidos se tornando o primeiro país a relatar mais de 100 mil casos diários. Uma segunda onda na Europa contribuiu para o aumento. Mais de 1,25 milhão de pessoas morreram pela doença respirátoria.

A recente aceleração da pandemia foi feroz. Demorou 32 dias para o número de casos passar de 30 milhões para 40 milhões. Demorou apenas 21 dias para adicionar mais 10 milhões.

A Europa, com cerca de 12 milhões de casos, é a região mais afetada, ultrapassando a América Latina. A Europa é responsável por 24% das mortes por covid-19.

A região registra cerca de 1 milhão de novas infecções a cada três dias ou mais, de acordo com uma análise da Reuters. Isso é 51% do total global.

A França está registrando 54.440 casos por dia na última média de sete dias, uma taxa mais alta do que a Índia, com uma população muito maior.

A segunda onda global está testando sistemas de saúde em toda a Europa, levando Alemanha, França e Grã-Bretanha a ordenar que muitos cidadãos voltem para suas casas.

A Dinamarca, que impôs um novo bloqueio à sua população em várias áreas do norte, ordenou o abate de seus 17 milhões de visons após uma mutação do coronavírus encontrada nos animais se espalhar para os humanos.

Os Estados Unidos, com cerca de 20% dos casos globais, está enfrentando o pior aumento, registrando mais de 100 mil casos diários de coronavírus na última média de sete dias, mostraram dados da Reuters.

O país relatou um registro de mais de 130.000 casos no sábado.

O último aumento nos EUA coincidiu com o último mês de campanha eleitoral em que o presidente Donald Trump minimizou a gravidade da pandemia e seu sucessor, Joe Biden, pediu uma abordagem mais baseada na ciência.

Os comícios de Trump, alguns ao ar livre e com poucas máscaras e pouco distanciamento social, levaram a 30 mil casos confirmados adicionais e provavelmente levaram a mais de 700 mortes, estimam economistas da Universidade de Stanford em uma pesquisa.

Na Ásia, a Índia tem o segundo maior número de casos do mundo, mas tem visto uma desaceleração constante desde setembro, apesar do início da temporada de festivais hindus. O total de casos ultrapassou 8,5 milhões de casos na sexta-feira e a média diária é de 46,2 mil, segundo dados da Reuters. /Reuters