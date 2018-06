Mundo perdeu símbolo da luta pela democracia, diz FHC

"Mandela foi o líder mais impressionante entre todos que já conheci. Sua altivez, seu antirracismo e sua generosidade ajudaram decisivamente a terminar com o apartheid na África do Sul", afirmou FHC, acrescentando que o líder sul-africano continuou lutando contra a pobreza mesmo depois que foi eleito presidente da África do Sul.

Além disso, o ex-presidente brasileiro também falou sobre os princípios de Mandela de lutar contra a disseminação da AIDS e de defender a preservação das florestas úmidas.

Membro do grupo Elders, criado por Mandela, FHC disse que fazer parte do grupo permitiu que ele visse o sul-africano em ação. De acordo com o ex-presidente, a participação no grupo foi determinante para ele respeitasse ainda mais o sul-africano. "Presto as mais sentidas homenagens ao líder que foi o mais impressionante entre todos que conheci".