Mundo teve o quarto janeiro mais quente já registrado

As temperaturas foram mais altas do que o normal em praticamente todo o mundo, da América do Sul à África, passando também pela Oceania e pela maior parte da Europa e da Ásia.

Entre as áreas habitadas, apenas o leste dos EUA, atingido por uma onda de frio intenso, registrou temperaturas muito mais baixas do que o normal.

A temperatura média de janeiro no mundo ficou em 12,7ºC, ou 0,65ºC acima da média do século 20. Desde o início das medições, em 1880, apenas os meses de janeiro de 2002, 2003 e 2007 registraram temperatura média mais elevada do que este ano.