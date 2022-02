Mundo ultrapassa 400 milhões de casos de covid-19 enquanto países tentam conviver com o vírus

O mundo ultrapassou 400 milhões de casos notificados de coronavírus na última terça-feira, 8, apenas um mês depois de atingir 300 milhões, um aumento impulsionado pela variante Ômicron altamente transmissível, enquanto governos e indivíduos em todo o mundo lutam para enfrentar o próximo estágio da pandemia.

Demorou mais de um ano para o mundo chegar a 100 milhões de infecções confirmadas: os primeiros casos foram identificados no final de 2019, e o 100 milhões em janeiro de 2021. Demorou apenas sete meses para dobrar esse número, e agora seis meses para dobrá-lo novamente. A contagem diária de casos começou a diminuir, mas houve uma média de mais de 2,7 milhões de infecções relatadas todos os dias, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O número real de casos é, sem dúvida, maior. Muitos resultados de testes rápidos feitos em casa não são relatados oficialmente e nem todas as pessoas infectadas são testadas porque podem não ter acesso, não apresentam sintomas ou optam por não fazê-lo.

Conforme o vírus sofre mutações, quase cinco bilhões de pessoas receberam pelo menos uma dose de uma vacina contra o coronavírus, e pesquisas indicam que as vacinas ainda oferecem proteção contra os piores desfechos.

A forma atual e dominante do vírus, a variante Ômicron, tem menos probabilidade de levar à hospitalização ou morte, portanto, a contagem de casos por si só se tornou menos útil como métrica, pelo menos em locais com taxas mais altas de vacinação ou infecção anterior.

Na cidade de Nova York, por exemplo, os casos atingiram um pico 541% maior neste inverno do que no último, mas as mortes aumentaram muito menos, atingindo um pico 44% maior do que no inverno passado.

Mas os cientistas alertam que a proteção contra infecções pode diminuir com o tempo, e variantes futuras podem ser mais capazes de contornar nossas defesas.

Convivendo com o vírus

Ainda assim, muitos governos afrouxaram as restrições à medida que os surtos alimentados pela Ômicron em muitos lugares diminuíam. A Austrália reabrirá em breve suas fronteiras para visitantes vacinados. A Suécia está suspendendo a maioria das regulamentações pandêmicas, seguindo os passos da Dinamarca e da Noruega.

Apenas nesta semana, os governadores da Califórnia, Connecticut, Delaware, Nova Jersey e Oregon disseram que encerrariam os mandatos estaduais de máscaras em espaços internos, alguns dos quais se aplicavam a escolas e outros a locais públicos.

Céline Gounder, especialista em doenças infecciosas e epidemiologista da Kaiser Health News, disse em entrevista na terça-feira que se tais relaxamentos eram apropriados ou prematuros dependia do contexto local, incluindo taxas de vacinação, número de infecções e taxas de hospitalização em relação à capacidade do hospital.

Dentro dos Estados Unidos, "se há algum lugar que esteja em posição de reduzir as medidas de mitigação, seria partes do Nordeste", disse Gounder. Mas ela acrescentou que ficou surpresa com a decisão de fazê-lo em todo o estado da Califórnia, onde as circunstâncias locais variam muito.

As medidas refletem a profunda exaustão que as pessoas estão experimentando dois anos após a pandemia e um entendimento de que o coronavírus está aqui para ficar de alguma forma. Mas isso parece que ainda não está claro. “O vírus se tornará endêmico” é uma verdade amplamente aceita por pessoas que discordam sobre o que a palavra significa.

A endemicidade pode, mas não necessariamente, significar uma ameaça leve: o resfriado comum é endêmico, assim como a malária em muitas partes do mundo.

O coronavírus provavelmente acabará representando uma ameaça maior ou menor em diferentes lugares, dependendo das taxas de vacinação e outros fatores. Novas variantes podem complicar ainda mais o quadro, especialmente com bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não vacinadas.

Desigualdade vacinal

Apenas 11% das pessoas em países de baixa renda receberam uma dose de vacina contra o coronavírus, em comparação com 78% em países de alta e média renda, de acordo com o projeto Our World in Data da Universidade de Oxford.

A África tem a taxa de vacinação mais baixa de qualquer continente, com apenas 15,4% da população recebendo pelo menos uma dose. Algumas pessoas com deficiências, doenças crônicas ou sistemas imunológicos enfraquecidos permanecem vulneráveis apesar das vacinas.

E o coronavírus continua cobrando um preço devastador, inclusive nos Estados Unidos, onde o vírus matou mais do que em outras nações ricas.

Mais de 5,7 milhões de pessoas em todo o mundo morreram do vírus, incluindo mais de 900.000 apenas nos Estados Unidos. Em média, os Estados Unidos estão relatando 2.598 novas mortes por dia, o equivalente a um desastre pior que Pearl Harbor todos os dias. Globalmente, 10.900 pessoas estão morrendo de Covid-19 diariamente.

“Estamos preocupados que uma narrativa tenha se consolidado em alguns países que, por causa das vacinas e da alta transmissibilidade e menor gravidade da Ômicron, a prevenção da transmissão não é mais possível e não é mais necessária”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, na semana passada. "Nada poderia estar mais longe da verdade."/THE NEW YORK TIMES