Murdoch e filho falarão ao Parlamento britânico na terça O chairman e CEO da News Corp, Rupert Murdoch, e seu filho, o vice-chefe de operações do conglomerado, James Murdoch, vão comparecer na próxima terça-feira a um comitê parlamentar do Reino Unido para responder a questões sobre o escândalo de grampos ilegais envolvendo o News of the World. O tabloide circulou pela última vez no domingo, após a News Corp decidir fechá-lo em meio a novas denúncias sobre o caso.