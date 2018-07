Murdoch prejudica investigação, diz comissão

LONDRES - Uma comissão parlamentar britânica que investiga o escândalos das escutas ilegais do tabloide News of the World, acusou o império de Rupert Murdoch de prejudicar as investigações.

Uma comissão de assuntos internos da Câmara dos Comuns, que interrogou as pessoas envolvidas divulgou um relatório contundente ontem, em que aponta para um "catálogo de erros" na condução das investigações.

A comissão de assuntos internos interrogou policiais, incluindo Paul Stephenson, ex-chefe da polícia londrina e John Yates, seu ex-subchefe. Ambos se demitiram na semana passada.

De acordo com o relatório, houve "tentativas deliberadas da News International de prejudicar as várias investigações" sobre as escutas ilícitas.

Segundo a comissão, a Scotland Yard não demonstrou nenhuma "disposição de fato" para investigar a fundo essas tentativas. O exame das evidências por John Yates, em 2009, foi "muito pobre" e ele "errou gravemente" ao não ordenar uma reabertura da investigação.

"Houve uma série de erros cometidos pela polícia metropolitana e tentativas deliberadas por parte da News International para frustrar as várias investigações", declarou o presidente da comissão de assuntos internos da Câmara dos Comuns, Keith Vaz, referindo-se às novas tentativas da polícia e de uma comissão de inquérito separada, criada pelo premiê David Cameron.

"As novas investigações exigem recursos adicionais e se não forem fornecidos, levará anos para informar todas as vítimas potenciais", disse o deputado. O relatório deixou claro a sensação, entre os parlamentares, de que eles têm a possibilidade de ir muito mais a fundo no caso. / NYT

