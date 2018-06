Muro de Trump será pago a prazo

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, não desistiu de seus planos de construir um muro na fronteira do México. Ontem, ele disse que quer erguê-lo rapidamente com o dinheiro do contribuinte americano, que o México pagará “no futuro”.

O magnata do ramo imobiliário explicou que pretende cobrar a conta da “Granda Muralha” do vizinho em uma “renegociação” do Tratado de Livre-Comércio das Américas (Nafta), que ele atacou durante toda a campanha presidencial.

Trump assegurou que os EUA serão “ressarcidos”, mas não quer esperar todo o tempo que uma negociação com o México duraria para começar a obra. “Você começa e então é ressarcido”, disse.

O presidente eleito fez os comentários após os republicanos no Congresso começarem a discutir maneiras de incluir o dinheiro da construção nas previsões de gastos que precisam ser aprovados este semestre.

A medida autorizaria a construção da barreira que consta em uma lei de 2006, mas nunca foi levada adiante. No entanto, a iniciativa despertou especulação de que o presidente eleito estaria recuando em sua reiterada promessa de fazer o México pagar pelo muro.

O governo do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, negou-se s comentar as declarações de Trump. Em agosto, o líder mexicano disse ao magnata que o México não pagará pela construção de nenhum muro.

Um estudo preparado pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira estima que a ampliação da cerca que existe em alguns trechos custaria mais de US$ 11,3 bilhões. A construção do muro que Trump prometeu durante a campanha custaria muito mais.

A líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, disse temer que a construção do muro desvie verbas destinadas a programas internos. / REUTERS e NYT